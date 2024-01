Sky-Info: Ajax-Star ist Bayerns Plan B

Nach Sky-Informationen hat es am Dienstag Kontakt zwischen dem FC Bayern und dem Management von Ajax-Star Steven Bergwijn gegeben. Klares Ziel ist aber dennoch eine vorzeitige Verpflichtung von Bryan Zaragoza.

„Ich kann bestätigen, dass Bayern mit uns gesprochen und die Situation von Steven überprüft hat“, bestätigte Bergwijns Berater Nathan van Kooperen gegenüber Sky Sports News. „Wir haben eine gute und seriöse Beziehung zu Bayern. Sie kennen ihn seit vielen Jahren. Aber ein möglicher Transfer hängt von verschiedenen Dingen ab.“

Die Münchner gelten zwar als Fans des Niederländers, allerdings ist er nicht die erste Option. Das ist und bleibt Granadas Zaragoza. Die Bergwijn-Seite ist bereits darüber informiert worden, dass die Bayern den Zaragoza-Deal finalisieren und den Transfer vorziehen wollen.

Verhandlungen mit Granada laufen auf Hochtouren

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte die Exklusiv-Meldung am Dienstagnachmittag, Zaragoza früher nach München locken zu wollen: „Wir sind in Gesprächen, dass wir ihn vielleicht schon früher dazu holen.“ Nach Sky-Informationen wären die Bayern derzeit bereit, drei Millionen Euro extra für den früheren Transfer zu bezahlen, allerdings will der La-Liga-Klub mehr. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren.

Ein Blitz-Wechsel würde keineswegs an Zaragoza scheitern. Auch wenn er ursprünglich bis zum Saisonende bei Granada bleiben wollte, reizt ihn die Chance, schon jetzt für den FCB aufzulaufen.

Auch Bergwijn wäre bereit, den verletzten Kingsley Coman in München zu ersetzen. Ajax würde allerdings nur verkaufen – und das wäre sehr teuer. Der Vertrag des 26-Jährigen ist noch bis 2027 gültig. Sein Marktwert liegt bei 23,5 Millionen Euro. In 22 Spielen erzielte er acht Tore und bereitete fünf weitere vor. Bergwijn ist derzeit eine mögliche Alternative, mehr aber noch nicht.

(skysport.de) / Bild: Imago