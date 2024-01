Offiziell: Altach holt Demaku per Leihe

Vesel Demaku wechselt zum SCR Altach. Wie Sky bereits berichtete, wird der 23-Jährige bis zum Ende der laufenden Saison von Sturm Graz ausgeliehen. Die Vorarlberger besitzen zudem eine Kaufoption.

Demaku war bereits in der vergangenen Spielzeit von seinem Stammverein an Bundesligakonkurrent Austria Klagenfurt ausgeliehen. Für die Kärntner stand der defensive Mittelfeldspieler in 14 Pflichtspielen auf dem Feld.

In der aktuellen Saison kommt Demaku bisher auf keine Einsätze für die Kampfmannschaft von Sturm. Der 23-Jährige absolvierte lediglich neun Partien für die zweite Mannschaft.

(Red.) / Bild: GEPA