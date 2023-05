Sky Info: Altach und Lustenau an Stürmer-Talent aus dem Senegal interessiert

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach und Austria Lustenau treiben die Planungen für die kommende Saison voran. Nach Informationen von Sky sind die beiden Fußball-Bundesligisten stark an Stürmer Paul Bassene interessiert.

Der 22-Jährige steht aktuell in der marokkanischen 1. Liga bei Mouloudia Club d’Oujda unter Vertrag. In 2o Ligaspielen erzielte der Linksfuß acht Treffer und bereitete ein Tor vor. In der Torschützenliste rangiert Bassene damit auf dem dritten Rang. Ende März wurde der Mittelstürmer für Senegals U23-Nationalmannschaft nominiert.

Nach Sky-Informationen sollen bereits erste Angebote für den U-23 Nationalspieler Senegals vorliegen.

Bild: Instagram@mcoujdafoot