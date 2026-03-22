Sky-Info: Atalan bleibt vorerst WAC-Trainer

Ismail Atalan bleibt nach Sky-Informationen vorerst Trainer des Wolfsberger AC. Der 45-Jährige wird trotz des verpassten Erfolgs gegen Altach (1:1) am Dienstag das nächste Training leiten.

WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte im Sky-Interview am Samstag jedoch ein Bekenntnis vermieden. „Das werden wir sehen. Natürlich wäre alles viel besser gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten. Dann wären viele Diskussionen ausgeblieben. Aber so müssen wir intern schauen. Ich muss schauen, wie es der Mannschaft geht, wie es dem Trainer selbst geht. Wir haben sehr viele Gespräche geführt in den letzten Wochen. Es ist ein bisschen verhext jetzt bei uns. Wir haben schon andere Zeiten gehabt, da werden wir auch durchkommen“, sagte Riegler.

Auch Atalan war sich selbst nicht sicher, wie es um seine Zukunft steht. „Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich glaube, das ist auch nicht relevant. Wichtig ist, dass diese Mannschaft, dieser Verein, diese Spieler einfach das kriegen, was sie verdienen. Wenn das ein anderer ist, dann ist es so, aber das weiß ich nicht, damit beschäftige ich mich nicht“, sagte der Cheftrainer.

Atalan übernahm im November die Mannschaft als Nachfolger von Peter Pacult. Von elf Bundesligaspielen mit dem WAC konnte er nur eines gewinnen (drei Unentschieden, sieben Niederlagen). Der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt noch vier Punkte.

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