Sky-Info: Atalan will Ex-Schützling zum WAC lotsen

Der Wolfsberger AC zeigt nach Sky-Informationen Interesse an einer Verpflichtung von Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf.

WAC-Trainer Ismail Atalan und Heyer kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Sportfreunde Lotte.

Zwischen den Lavanttalern und dem deutschen Zweitligisten hat es bereits Gespräche über einen möglichen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers gegeben.

Heyer erhielt zuletzt immer weniger Spielzeit in Düsseldorf. Wenn sich der verdiente Spieler der Fortuna für den Schritt nach Österreich entschließt, wäre die Fortuna wohl gesprächsbereit.

Der 30-Jährige absolvierte bislang insgesamt Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga, darunter 126 Spiele für Hamburger SV.

Bild: GEPA