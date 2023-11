Sky-Info: Barisic bei Rapid vor dem Aus – Rapid dementiert

Trainer Zoran Barisic soll laut Sky-Informationen beim SK Rapid vor dem Aus stehen. Im Falle einer Entlassung wird Rapid-II-Coach Stefan Kulovits die Mannschaft vorerst übernehmen. Die Rapid-Verantwortlichen dementieren die Entlassung von Barisic.

Die 0:1-Niederlage der Grün-Weißen in Hartberg dürfte dann wohl doch eine zu viel gewesen sein. Rapid steht nach 14 Runden nur auf Rang sieben, könnte bei einem Punktgewinn der Wiener Austria gegen Salzburg auch auf Rang acht zurückfallen. Nur vier Siege gelangen den Hütteldorfern in der laufenden Bundesliga-Saison, daneben stehen sechs Remis und vier Niederlagen. Im ÖFB-Cup steht man im Viertelfinale und trifft dort auf den SKN St. Pölten. In der Qualifikation für die UEFA Europa Conference League scheiterte man knapp im Playoff am ACF Fiorentina.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Sky Experte Peter Stöger: „Ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist“

Bild: GEPA