Sky-Info: Baumgartner-Abschied vom WAC fix

Innenverteidiger Dominik Baumgartner wird seinen auslaufenden Vertrag beim WAC nach Sky-Informationen nicht verlängern. Der Abschied aus dem Lavanttal ist damit fix.

Baumgartner spielte seit 2019 für die Wolfsberger und führte den Klub unter anderem als Kapitän zum ÖFB-Cupsieg im Jahr 2025. Für den WAC absolvierte der Defensivspieler 216 Pflichtspiele, in denen ihm 16 Tore und neun Vorlagen gelangen. Wohin es den Innenverteidiger verschlägt, ist noch unklar. Sowohl ein Engagement in Österreich, als auch im Ausland ist denkbar.

Baumgartners Abschied von den Wolfsbergern hatte sich zu Saisonende schon abgezeichnet. „Es kann sein, dass das mein letztes Spiel für den WAC war“, sagte Baumgartner nach der 1:2-Niederlage im Europacup-Playoff-Halbfinale gegen die SV Ried.

Baumgartner: „Kann sein, dass das mein letztes Spiel für den WAC war“

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