Sky Info: Bayern holt Sturm-Juwel

Jonah Kusi-Asare (16) von AIK Solna wechselt nach Sky Infos mit sofortiger Wirkung zum FC Bayern.

Als Ablöse werden 4,5 Millionen Euro plus zwei weitere an möglichen Bonuszahlungen fällig. Das schwedische Stürmer-Talent kommt noch diese Woche nach München, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Der Youngster gilt als absoluter Wunschspieler von Christoph Freund, der die Verhandlungen mit Solna geführt hat. Kusi-Asare ist aber kein Ersatz für Kingsley Coman. Er soll zwar hauptsächlich mit den Profis trainieren, vorerst aber für die U19 spielen. SportExpressen berichtete zuerst.

Viele Top-Klubs aus Europa waren an Kusi-Asare dran. Der Spieler war 2022 schon zweimal zum Probetraining in München und fühlte sich sehr wohl. Seine Familie ebenfalls, was zu der Entscheidung für einen Wechsel führte.

DAS Mittelstürmer-Juwel in Skandinavien

Wer ist und was kann Jonah Kusi-Asare? Er zählt europaweit definitiv zu den spannendsten Talenten aus dem Jahrgang 2007, gilt als DAS Mittelstürmer-Juwel in Skandinavien. Er ist 1,96 Meter groß, schlaksig und ist dennoch technisch sehr stark, schnell und robust.

Ihm wird eine gesunde Arroganz nachgesagt in seinem Spiel. Bayern-intern wird er mit Joshua Zirkzee verglichen. Er hat seinem Alter entsprechend noch viel Verbesserungspotenzial, muss vor allem an seinem schwächeren linken Fuß arbeiten, aber das Gesamtpaket ist sehr spannend und vielversprechend.

