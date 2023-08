Sky Info: Bayern lehnt erstes United-Angebot für Pavard ab

Der FC Bayern hat die erste Offerte von Manchester United für Benjamin Pavard abgelehnt.

Im Supercup gegen RB Leipzig durfte Benjamin Pavard noch von Beginn an im Trikot des FC Bayern auflaufen, bis er zur Halbzeit schließlich ausgewechselt wurde. War es eine der letzten Partien, die der Franzose für den Rekordmeister absolvierte? Der 27-Jährige will die Münchner bereits in diesem Sommer verlassen und seinen Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern.

United als Favorit

Im Werben um den Franzosen ist – wie von Sky berichtet – Manchester United der Favorit und hat nun auch ein offizielles Angebot für Pavard abgegeben. Mit dem Verteidiger gibt es bereits eine grundsätzliche mündliche Einigung, Sky Infos zufolge hat der FC Bayern jedoch die erste United-Offerte abgelehnt.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago