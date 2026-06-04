Sky-Info: Bayern mit DFB-Star einig

Der FC Bayern und Nathaniel Brown haben nach exklusiven Sky Sport Informationen eine eine vollständige mündliche Einigung über einen Sommertransfer erzielt.

Der 22-jährige Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt will mit sofortiger Wirkung zum FC Bayern wechseln, auch aufgrund sehr positiver Gespräche mit Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der deutsche Nationalspieler, der sich aktuell in den USA mit dem DFB-Team auf die WM vorbereitet, soll dabei einen gültigen Vertrag bis 2031 beim Rekordmeister erhalten.

Krösche fordert 60 Millionen

Bayern und Frankfurt stehen bereits in Kontakt bezüglich des Transfers. Allerdings liegt zwischen den beiden Vereinen nach Sky Sport Informationen noch keine Einigung vor. SGE-Boss Markus Krösche fordert bis zu 60 Millionen Euro für Brown, eine Summe an welcher der Transfer auch noch scheitern könnte.

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago