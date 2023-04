Sky Info: Bayern-Star Hernandez vor Verlängerung

Nach Informationen von Sky steht Lucas Hernández unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern.

Der 27 Jahre alte Franzose soll einen neuen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis noch zum 30. Juni 2024. Die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen. Derzeit arbeitet Hernández nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback.

❗️Excl. News #Hernández: He will sign a new contract until 2027 in the next days! Contract extension almost done after good talks between his management and Bayern. Key player! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/JAtH3lPIms

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 24, 2023