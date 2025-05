Sky-Info: Bayern-Star möchte Vertrag verlängern

Zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano hat es nach Sky Infos neue Gespräche über eine Vertragsverlängerung bis 2030 gegeben.

Die Entwicklungen in den letzten 48 Stunden sollen positiv gewesen sein, nachdem es in den vorherigen Wochen in den Verhandlungen gestockt hat.

Weitere Details beim neuen Vertrag müssen noch geklärt werden. Die Verhandlungen laufen weiter.

Gut aus Sicht der Bayern: Upamecano möchte bei Bayern verlängern und hofft auf eine Einigung. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2026.

(skysport.de) Foto: Imago