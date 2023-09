Sky Info: Bayern-Talent vor Wechsel in die Türkei

Mittelfeldspieler Eyüp Aydin steht vor einem Wechsel von Bayern München zu Galatasaray Istanbul.

Nach Sky Infos soll der 19-Jährige am Freitag in Istanbul den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag unterschreiben. Der Kontrakt läuft bis 2026, plus Option. Die Ablösesumme liegt bei knapp einer Million Euro.

Auf Nachfrage wollte Eyüp Aydins Berater Mehmet Eser den potentiellen Wechsel nicht bestätigen, sagt aber: „Galatasaray ist ein großartiger Verein. Sie haben sich in diesem Sommer durch Icardi, Demirbay, Ziyech oder Zaha mit absoluten Topstars verstärkt. Ich traue ihnen zu, in der Süper Lig und auch in der Champions League eine gute Rolle zu spielen.“

Aydin bekommt die Trikotnummer 6

Aydin spielt bei den Bayern seit er 13 Jahre alt ist und hat seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen. Der Teenie war bereits mit 17 Jahren fester Bestandteil der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Nach Sky Informationen erhält Aydin bei Galatasaray das Trikot mit der Rückennummer sechs.

(Dennis Bayer/Florian Pettenberg)/Bild: Imago