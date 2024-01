Sky-Info: Bayern verpflichten 30-Millionen-Verteidiger

Nach zähen Verhandlungen hat der FC Bayern nach Sky Informationen seinen Rechtsverteidiger gefunden.

Mit Sacha Boey bekommt Trainer Thomas Tuchel seine nächste gewünschte Verstärkung für die Abwehr. Der FC Bayern hat am späten Freitagnachmittag an den letzten Zahlungsmodalitäten geschraubt und ist sich mit Galatasaray einig geworden. Wie Sky erfuhr, liegt das Gesamtpaket bei 28 bis 29 Millionen Euro inklusive Boni.

Der 23-Jährige unterschreibt in München einen langfristigen Vertrag bis 2029. Am Samstag soll der Franzose in der bayrischen Landeshauptstadt landen und zeitnah den Medizincheck absolvieren.

HIGHLIGHTS | Bayern München – Galatasaray | 4. Spieltag

Der Transfer schien bereits vom Tisch zu sein. Nach dem teuer bezahlten Sieg der Münchner gegen Union Berlin, bei dem sich gleich drei FCB-Stars verletzten, war jedoch wieder Fahrt in die Personalie Boey gekommen. Nun ist der Wechsel von Istanbul nach München in trockenen Tüchern.

Bayerns Eberl-Verhandlungen vor Abschluss

Das Engagement von Max Eberl beim FC Bayern rückt immer näher. Sky hat die neuesten Infos zum anstehenden Deal: Zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig sind nun offiziell Verhandlungen über den Wechsel von Max Eberl gestartet. Diese stehen nach Sky Informationen bereits kurz vor dem Abschluss.

Beide Teams haben sich auf eine Ablöse von etwa vier bis fünf Millionen Euro geeinigt. Wie Sky bereits am 14. Januar exklusiv berichtet hatte, wird Max Eberl der neue Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters.

Eberl startet in der Rückrunde beim FC Bayern

Der 50-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der gebürtige Niederbayer wird noch in der Rückrunde bei den Bayern starten. Aller Voraussicht nach legt Eberl im April los.

Spätestens bei der nächsten Aufsichtsratssitzung Ende Februar wird die Eberl-Personalie offiziell abgesegnet. Eberl wurde im September des vergangenen Jahres in beiderseitigem Einvernehmen als Geschäftsführer Sport in Leipzig freigestellt. Sein Vertrag bis 2026 lief seitdem weiter und wird nun aufgelöst. Denn jetzt gibt es die Einigung zwischen den Vereinen über Eberls Wechsel zum FC Bayern.

(sport.sky.de/Plettenberg).

Beitragsbild: Imago.