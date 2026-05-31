Sky-Info: Behounek-Rückkehr nach Österreich? Bundesligist mit Interesse

Raffael Behounek wird den niederländischen Klub Willem II nach drei Jahren verlassen. Der Verein aus Tilburg gab bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des 29-jährigen Innenverteidigers nicht verlängert wird.

Der Wiener absolvierte insgesamt 118 Pflichtspiele für Willem II und steuerte dabei acht Tore sowie sechs Assists bei. Davon bestritt er 31 Partien in der Eredivisie, der höchsten Spielklasse der Niederlande. Behounek wechselte 2023 von der WSG Tirol nach Tilburg und schaffte bereits in seiner ersten Saison den Aufstieg als Zweitligameister.

Nach dem anschließenden direkten Wiederabstieg gelang Willem II vor einer Woche die Rückkehr in die Eredivisie. Im Playoff-Finale setzte sich der Klub nach einem Elfmeterkrimi gegen den FC Volendam durch. Behounek war dabei eine feste Größe in der Defensive und stand meist über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Dennoch gehen Verein und Spieler nun getrennte Wege.

„Es ist ein Privileg, für diesen Verein spielen zu dürfen“, wird Behounek nach seinem Abschied auf der Klubwebsite zitiert. „Es war keine einfache Saison, aber gerade deshalb macht dieser Erfolg sie umso schöner. Ich verlasse den Verein mit erhobenem Haupt und möchte mich bei allen für meine Zeit bei Willem II bedanken.“

Behounek und Silberberger bald wieder vereint?

Wo die Reise des Verteidigers als Nächstes hingeht, ist noch offen. Nach Sky-Informationen soll es auch Interesse aus der ADMIRAL Bundesliga geben, unter anderem vom Wolfsberger AC. Da Behouneks Vertrag mit Willem II ausläuft, ist ein ablösefreier Wechsel möglich.

WAC-Trainer Thomas Silberberger kennt Behounek bestens aus gemeinsamen Zeiten bei der WSG Tirol. Unter Silberberger absolvierte der Innenverteidiger mehr als 100 Pflichtspiele.

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