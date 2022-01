Sky Info: Bürki-Wechsel zu Lorient kurzfristig geplatzt

via

Der Wechsel von BVB-Keeper Roman Bürki zum FC Lorient wird unter anderem nach Sky Informationen nicht stattfinden.

Nach Infos von Blick Sport und Sky ist der Wechsel von Roman Bürki zum FC Lorient geplatzt. Die Vereine waren sich einig.

Am Ende kam es aber nicht zu einer Einigung mit dem Spieler, weil das Interesse aus Frankreich wohl etwas zu kurzfristig kam. So heißt es aus dem Bürki-Lager. Bereits am Nachmittag berichtete Sky, dass Lorient weniger als die von Bürki geforderten fünf Millionen Euro Gehalt geboten habe.

Bürki bleibt auf BVB-Gehaltsliste

Bürki ist seit Monaten nur Torhüter Nummer drei beim BVB. Die Dortmunder wollten ihn von ihrer Gehaltsliste streichen. Dazu ist es nun nicht gekommen. Der Schweizer absolvierte bisher 232 Pflichtspiele für die Dortmunder und ist seit Sommer 2015 beim BVB.

