Sky-Info: Catovic-Wechsel erneut geplatzt

Ein Abgang von Mirza Catovic vom VfB Stuttgart stand erneut zur Debatte und ist erneut geplatzt. Nach Sky-Informationen war Red Bull Salzburg bereit, 3,5 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen, zudem hätte der VfB eine Rückkaufoption über 12 Millionen Euro für den Hochtalentierten erhalten.

Beide Vereine hatten bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt, trotzdem konnte der Wechsel in diesem Transferfenster (war in Österreich noch bis Freitag um 17 Uhr geöffnet) nicht mehr zustande kommen. Erst am Freitagmorgen haben die Stuttgarter ihre finale Freigabe erteilt – zu spät, um die Reise nach Salzburg und alle Formalitäten noch rechtzeitig zu erledigen. Zudem konnte zur vereinbarten Rückkaufoption noch kein Anschlussvertrag ausverhandelt werden, für den Fall, dass der VfB diese Option aktiviert.

Salzburg ist über die späte Rückmeldung der VfB-Verantwortlichen irritiert, die in den vergangenen Tagen schwer zu erreichen gewesen sein sollen. Catovic selbst sitzt in Stuttgart aktuell zwischen Baum und Borke: In der U23 ist der 18-Jährige bereits seit letzter Saison Stammspieler und regelmäßiger Trainingsgast bei Sebastian Hoeneß. Die VfB-Bosse sehen zwar großes Potential im Eigengewächs (seit 2022 beim VfB) und wollen Catovic daher eigentlich im Verein halten, die Aussicht auf einen zeitnahen Einsatz in der Bundesligamannschaft ist jedoch sehr gering. Bisher stand das Toptalent noch nie im Bundesligakader, auch in der Europa League wurde er nicht eingewechselt.

Bereits im Januar hat sich die TSG Hoffenheim intensiv um die Dienste von Catovic bemüht. Sowohl bei der TSG als auch bei Salzburg wäre der 18-Jährige für die erste Mannschaft eingeplant gewesen.

(Bayer, Hau, Berger)/Bild: Imago