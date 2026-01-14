Sky Transfer Update: Alle Transfer-News und Gerüchte aus der Welt des Fußballs

Der LASK bastelt nach einer erfolgreichen Herbstsaison weiter am Kader für das Frühjahr. Nach dem Abgang von Lenny Pintor in die Türkei könnte nun der erste Winterzugang aus der Deutschen Bundesliga kommen.

Winter-Neuzugang auf der Hohen Warte: Der First Vienna FC sichert sich die Dienste von Marco Gantschnig.

17:07 Uhr: Rückkehr offiziell: Barcelona holt Verteidiger Cancelo

Die Rückkehr ist perfekt: Nur zwei Tage nach dem Sieg im spanischen Supercopa-Finale gegen Erzrivale Real Madrid holt der FC Barcelona João Cancelo vom saudi-arabischen Klub Al-Hilal.

Montag, 12. Jänner 2026

21:44 Uhr: Bochum verabschiedet Sissoko

Der VfL Bochum verliert seinen Leistungsträger Ibrahima Sissoko – und hat den Fußball-Nationalspieler Malis nicht sonderlich herzlich verabschiedet. Der 28-Jährige wechselt für eine nicht genannte Ablösesumme vom Zweitligisten nach Frankreich zum FC Nantes. Dies teilte der VfL am Montagabend mit.

20:54 Uhr: Neue Details zum Upamecano-Vertrag beim FC Bayern

Die Unterschrift ist nah, der Vertragspoker auf der Zielgeraden: Dayot Upamecano wird seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern verlängern. Sky Sport weiß, dass nur noch Kleinigkeiten zu regeln sind.

20:41 Uhr: Neue Eberl-Anrufe wegen Crystal Palace-Kapitän Guehí

Der Poker um Crystal-Palace-Kapitän Marc Guehi geht in die nächste Runde. Auch der FC Bayern mischt weiter mit und möchte den Engländer von einem ablösefreien Wechsel im Sommer überzeugen.

18:59 Uhr: Vienna löst Vertrag mit Marco Djuricin auf

Der First Vienna FC und Marco Djuricin haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das gibt der Zweitligist heute bekannt.

14:09 Uhr: Neuer Mittelfeldspieler für die SV Ried

Evan Eghosa Aisowieren ist ab sofort im Dress von ADMIRAL Bundesligist SV Ried zu sehen. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler schaffte von Zweitligist FAC den Sprung in die höchste Spielklasse.

13:09 Uhr: Vertragsauflösung bei der WSG Tirol

Der Vertrag von Florian Rieder bei der WSG Tirol wurde aufgelöst. Damit endet die bereits zweite „Amtszeit“ des gebürtigen Innsbruckers bei den Tirolern. Der 29-Jährige soll kurz vor einem Wechsel zu Zweitligist SV Austria Salzburg stehen.

13:06 Uhr: Ehemaliger Austria-Keeper findet neuen Klub in Polen

Der 30-jährige Wiener Ivan Lucic wechselt zu Miedź Legnica in die zweite polnische Liga. Zuletzt war er bei Hajduk Split unter Vertrag, wo er auch den kroatischen Pokal gewann.

Sonntag, 11. Jänner 2026

15:06 Uhr: Wechsel offiziell: Chukwuani wechselt nach Schottland

Sturm-Profi Tochi Chukwuani wechselt zum schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Chukwuani unterschreibt einen Vertrag bis 2029 bei den Rangers und spült den Grazern nach Sky-Informationen rund 4,6 Millionen Euro in die Kassen.

14:11 Uhr: Sky-Info: Championship-Team strebt Horvat-Verpflichtung an

Verlieren die Grazer einen ihrer Leistungsträger der letzten Jahre? Sky-Information zufolge soll Bristol City mit dem österreichischen Gerhard Struber am slowenischen Mittelfeldmann dran sein.

Samstag, 10. Jänner 2026

20:04 Uhr: Cipot vor GAK-Abgang?

Während der Wechsel von Sadik Fofana wohl bevorsteht, könnte es in der Offensivreihe einen Abgang geben. Konkret steht hinter der Zukunft von Tio Cipot in Graz laut „Kleiner Zeitung“ ein Fragezeichen.

10:35 Uhr: Sky-Info: Lukavecic vor Altach-Abgang

Ein Klub aus der Slowakei hat konkretes Interesse am Linksverteidiger, der seit Sommer 2023 im Ländle kickt. Ein möglicher Deal könnte nach Sky-Infos bereits in der nächsten Woche über die Bühne gehen.

09:58 Uhr: Neuer Co-Trainer beim GAK

Beim GAK gibt es einen Personalwechsel auf der Position des Co-Trainers: Während Ralph Spirk, der seit 2018 in der Rolle tätig war, den Klub verlässt, kehrt Joachim Standfest zurück.

Freitag, 9. Jänner 2026

16:09 Uhr: LASK gibt Offensivspieler ab