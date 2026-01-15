Neuer Verein für einen Ex-Austria– und -Mattersburg-Stürmer: Marko Kvasina heuert erstmals in seiner Karriere in Ungarn an.

Nach zwei Jahren beim tschechischen 1. FC Slovacko findet der Offensivspieler eine neue Auslandsstation und wechselt zum ungarischen Erstligisten Nyíregyháza Spartacus. Bei dem Team aus Ostungarn trifft der 21-fache ÖFB-U21-Teamspieler mit Bright Edomwonyi auf einen anderen Ex-FAK-Stürmer. Kvasina unterschreibt laut transfermarkt.at einen Vertag bis Saisonende inklusive Option.

Nach Vereinen in Österreich, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, der Türkei und Tschechien hofft Kvasina nun in Ungarn auf Einsatzminuten. In der ADMIRAL Bundesliga lief er 80 Mal für die Austria und den SVM auf, dabei erzielte er insgesamt elf Treffer.

Ex-Rapid-Spieler wechselt innerhalb der Türkei

Darüber hinaus findet mit Mücahit Ibrahimoglu ein Ex-Rapid-Spieler ebenso einen neuen Verein: Der Mittelfeldspieler wechselt innerhalb der Türkei und verlässt anders als sein Bruder Melih den Erstligisten Konyaspor vorzeitig. Er spielt künftig zweitklassig bei Serik Spor.

