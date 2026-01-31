Sky-Info: Insel-Klub bemüht sich um Adamu

Nach Sky Sport-Infos beschäftigt sich Celtic Glasgow sehr konkret mit einer Leihe von Junior Adamu. Der Stürmer ist beim SC Freiburg hinter Igor Matanovic und Lucas Höler zurzeit nur dritte Wahl.

Ein Abgang des ehemaligen österreichischen Nationalspielers vom Tabellen-Siebten der Bundesliga ist bis zum Deadline Day daher durchaus möglich. Der schottische Rekordmeister bemüht sich als eines von drei Teams um die Dienste des 24-Jährigen.

Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Sommer 2023 bestritt Adamu 67 Pflichtspiele für die Breisgauer und erzielte sieben Treffer.

(Irlbacher, Plettenberg, Bayer) / Bild: Imago