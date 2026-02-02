Ziel WM: Bayerns Zaragoza findet neuen Leihklub

Von Spanien nach Italien: Der FC Bayern hat einen neuen Leihklub für seinen Offensivspieler Bryan Zaragoza gefunden. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, wird die Leihe zum spanischen Erstligisten Celta Vigo abgebrochen, Zaragoza läuft bis zum Saisonende für die AS Roma in der Serie A auf. Beim FC Bayern steht der 24-Jährige bis Sommer 2029 unter Vertrag.

„Bryan Zaragoza hat in den vergangenen 18 Monaten in seiner spanischen Heimat wertvolle Spielpraxis sammeln können und wird nun bei AS Rom die nächsten Schritte gehen. In Rom, einem Spitzenclub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Zaragoza hatte sich dem dem deutschen Rekordmeister im Winter 2024 vom FC Granada angeschlossen, in München aber nur sieben Spiele absolviert.

