Sky-Info: Einigung erzielt! Horvat bereits am Weg nach England

Wie Sky bereits berichtete, steht Tomi Horvat vor einem Wechsel zu Bristol City in die englische Championship. Dieser soll nun bereits im Winter-Transferfenster stattfinden.

Bristol City hat sich intensiv darum bemüht, den Mittelfeldspieler von Sturm Graz bereits im Winter auf die Insel zu holen. Nach Sky-Informationen besteht nun eine Einigung mit dem SK Sturm Graz. Horvat ist demnach bereits auf seinem Weg nach England, um den Wechsel zu finalisieren.

In England schließt das Transferfenster am heutigen 2. Februar, um 20:00 Uhr.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Foto: GEPA