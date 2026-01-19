Sky-Info: Einigung erzielt! Horvat wechselt im Sommer auf die Insel

Nächster Abgang beim SK Sturm Graz: Tomi Horvat wechselt im Sommer zu Bristol City in die Championship.

Nach Sky-Informationen hat der slowenische Mittelfeldmann den erforderlichen Medizincheck beim englischen Zweitligisten schon absolviert. Eine Einigung wurde bereits erzielt, ein Vorvertrag noch nicht unterzeichnet.

Somit wird der Wechselwunsch des Leistungsträger wahr. Die Grazer verlieren damit nach Tochi Chukwuani (wechselte zu den Glasgow Rangers) den nächsten Mittelfeldspieler.

Bei Bristol City trifft Horvat auf seinen ehemaligen Teamkollegen Fally Mayulu. Bei den Grazern absolvierten die beiden jedoch nur dreißig gemeinsame Spielminuten, beim Cup-Out gegen die Wiener Austria. Trainer bei Bristol ist der Österreicher und ehemalige WAC- und Salzburg-Coach Gerhard Struber.

(Red.) / Bild: GEPA