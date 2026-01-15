Sky-Info: Schalke will ehemaligen LASK-Stürmer

Nach Sky Sport Informationen arbeitet der FC Schalke 04 an einem Transfer von Union-Angreifer Marin Ljubicic.

Die Knappen stehen mit den Berlinern in direktem Kontakt, bislang gibt es jedoch noch keine Einigung zwischen den Klubs.

Der 23-jährige Kroate sitzt im BL-Spiel der Knappen gegen Augsburg am Donnerstagabend auf der Bank. Am zurückliegenden Wochenende sammelte Ljubicic gegen Mainz seine ersten Einsatzminuten im Union-Trikot.

(sport.sky.de) / Bild: Imago