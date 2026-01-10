Cipot vor GAK-Abgang? „Muss seine Einstellung ändern“

Weiterer Umbruch beim GAK? Während der Wechsel von Sadik Fofana wohl bevorsteht, könnte es in der Offensivreihe einen Abgang geben.

Konkret steht hinter der Grazer Zukunft von Tio Cipot laut „Kleiner Zeitung“ ein Fragezeichen. Während der 19-fache slowenische U21-Teamspieler in seiner ersten Saison beim Grazer AK noch mit sieben Toren überzeugte, steht nun erst ein Treffer zu Buche – in Runde eins gegen Austria Wien.

Während im Sommer noch die Leihe bei Spezia Calcio verlängert wurde, scheint nun ein vorzeitiges Ende möglich. „Wenn er sich selbst nicht ändert, wird es schwierig. Cipot ist noch immer einer der Spieler mit dem meisten Potenzial bei uns, aber er müsste seine Einstellung – vor allem im Training – ändern“, appelliert Sportdirektor Tino Wawra an den Willen des jungen Stürmers.

Demnach werde es Cipot sonst auch bei einem anderen Verein schwer haben: „Wenn er den nächsten Schritt machen will, ist es im Endeffekt einfach zu wenig. Setzt er sich hier nicht durch, wird es woanders auch schwierig.“

