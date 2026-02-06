Nach dem Wechsel von SKN-Innenverteidiger David Riegler zu Blau-Weiß Linz verstärken sich die St. Pöltner mit Alexandar Borkovic.

Der 26-Jährige verlässt den Meister und wechselt zum Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga. Borkovic war immer wieder von Verletzungen geplagt, nun wagt der Wiener einen Neuanfang in der Landeshauptstadt. „Die Zeit in Graz war eine ungemein prägsame und intensive. Einerseits durfte ich hier großartige Erfolge feiern, andererseits musste ich natürlich durch die Verletzung eine schwere Zeit durchmachen. Dennoch werde ich Graz, den SK Sturm und die Fans hier immer in sehr gute Erinnerung behalten und bin dankbar für die Erfahrungen der letzten Jahre. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung und darauf, in St. Pölten wieder regelmäßig am Platz zu stehen“, wird Borkovic in der Aussendung der Grazer zitiert.

Außerdem reagierten die Niederösterreicher mit der Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Nemanja Celic, der in der vergangenen Saison noch am Aufstieg der SV Ried beteiligt gewesen war. Auch der 19-jährige Offensivmann Filip Perovic von den LASK Amateuren wurde verpflichtet.

Zuvor hatten die an ihrer Rückkehr ins Oberhaus arbeitenden Niederösterreicher bereits U21-Nationalstürmer Furkan Dursun verloren. Rapid beendete den Leihvertrag des 20-Jährigen vorzeitig. Dursun steht laut Rapid-Angaben vor einem Transfer in eine ausländische Liga. Als wahrscheinlichste Destination gilt der Schweizer Tabellenführer FC Thun. Im Nachbarland ist das Transferfenster noch bis 16. Februar geöffnet.

