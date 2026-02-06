Kurz vor Transferschluss: Blau-Weiß Linz holt neuen Verteidiger

Neuzugang bei Blau-Weiß Linz am Deadline Day der ADMIRAL Bundesliga: Die Oberösterreicher verpflichten Innenverteidiger David Riegler vom SKN St. Pölten.

Der Ex-U21-Teamspieler unterschreibt in Linz einen Vertrag bis Sommer 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr. Bei seinen 16 SKN-Saisoneinsätzen war Riegler über weite Strecken Stammspieler des Aufstiegskandidaten – nun geht es für ihn schon vorzeitig in die höchste Spielklasse.

Schösswendter: Riegler kennt Blau-Weiß-System „sehr gut“

„David bringt trotz seines jungen Alters schon eine Menge an Erfahrung mit und kennt außerdem unser System und die Verhaltensweisen in der 3er-Kette sehr gut“, erklärt Sportdirektor Christoph Schösswendter den Transfer.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.