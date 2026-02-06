WAC verpflichtet Mittelfeldmann vom 1. FC Köln

Nächster Deadline-Day-Transfer aus der Deutschen Bundesliga: Der Wolfsberger AC verpflichtet Emin Kujovic. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis zum Saisonende vom 1. FC Köln ins Lavanttal.

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß stand in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten bei der zweiten Mannschaft der Kölner in der Regionalliga im Einsatz. Für den FC absolvierte der U21-Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina insgesamt 66 Partien, in denen er neun Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete.

Kujovic steht ab sofort im Kader der Wölfe und verstärkt das zentrale Mittelfeld.

(Red.) / Bild: Imago