Offiziell: Salzburg verpflichtet neuen Flügelspieler

Red Bull Salzburg hat in der Offensivabteilung mit dem Ungarn Damir Redzic nachgebessert.

Der 22-jährige Flügelstürmer wechselte vom slowakischen Club DAC Dunajska Streda zum Bundesliga-Tabellenführer, wie dieser am Dienstag bekannt gab. Bei Salzburg unterschrieb Redzic, der im vergangenen November sein Debüt im ungarischen Nationalteam gegeben hatte, einen Vertrag bis Juni 2030. Zuvor berichtete vorab bereits Sky über die Einigung.

Mann: Redzic macht Salzburg-Offensive „variabler“

Wie Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann erklärte, habe man den bei Ferencvaros Budapest ausgebildeten Redzic schon länger im Blick gehabt. „Damir ist extrem lernwillig und bringt mit seinem Tempo sowie seinem Zug zum Tor genau die Qualitäten mit, die uns in der Offensive noch variabler und gefährlicher machen. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird“, sagte Mann. Die Ablösesumme soll um die fünf Millionen Euro betragen.

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.