Sky-Info: Salzburg verpflichtet ungarischen Teamspieler

Red Bull Salzburg hat den Transfer von Damir Redzic nach Sky-Informationen finalisiert. Der 22-jährige Flügelspieler wechselt von DAC Dunajska Streda nach Österreich und steht vor einem langfristigen Engagement bei den „Roten Bullen“.

Redzic unterschreibt in Salzburg einen Vertrag über viereinhalb Jahre. Die Ablösesumme liegt bei rund 4,75 Millionen Euro inklusive leistungsabhängiger Boni. Der Medizincheck ist für morgen angesetzt, danach soll der Deal offiziell abgeschlossen werden.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Redzic hat sich bei Dunajska Streda in den letzten Jahren zum Leistungsträger und ungarischen Nationalspieler entwickelt. In der laufenden Saison kommt Redzic auf sieben Tore in 14 Partien. Neben Salzburg ist mit Celtic Glasgow auch ein Verein aus Schottland am Rechtsfuß interessiert. Das Transferfenster in Österreich ist, anders als in Deutschland, noch bis zum 06. Februar geöffnet.

Beitragsbild: GEPA