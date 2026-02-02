Offiziell: Horvat verlässt Sturm Graz

Wie Sky bereits berichtete wechselt Tomi Horvat von Sturm Graz zu Bristol City in die englische Championship. Der Transfer wurde nun offiziell bestätigt. Horvat unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Der Klub von Trainer Gerhard Struber hatte sich mit Erfolg darum bemüht, den Mittelfeldspieler bereits im Winter auf die Insel zu holen. Horvat ist am heutigen Dienstag nach England gereist, um den Wechsel zu finalisieren.

Der 26-jährige Slowene absolvierte 165 Pflichtspiele (26 Tore und 37 Assists) für die Steirer. Sein Vertrag mit Sturm wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen.

Bristol City liegt aktuell auf dem neunten Tabellenplatz in Englands zweithöchster Liga.

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Tomi Horvat ist ein verdienter Spieler des SK Sturm, der seinen Teil zu den vier errungenen Titeln der erfolgreichen letzten Jahre beigetragen hat. Tomi hat uns frühzeitig über seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern, informiert. Da der Spieler nun auch seinen klaren Wunsch, schon jetzt wechseln zu wollen, geäußert hat und Bristol unsere wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, haben wir dem sofortigen Wechsel zugestimmt. Danke Tomi für deinen Einsatz in Schwarz-Weiß und alles Gute für deine Zeit in England.“

Artikelbild: GEPA