Sky-Info: Posch kehrt nach Deutschland zurück

ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch wird in die Deutsche Bundesliga zurückkehren.

Der Noch-Italien-Legionär wird laut Sky-Informationen zum FSV Mainz 05 wechseln. Eine vollständige Einigung mit seinem Stammverein FC Bologna und Leih-Team Como 1907 wurde bereits erzielt. Heute erfolgt noch der Medizincheck, danach steht der geplanten Leihe ohne Kaufoption nichts mehr im Weg.

Zuvor haben Sky-Informationen bereits mehrere Interessenten aus Deutschland bestätigt, Mainz war aber von Beginn an der Favorit auf die vorübergehende Verpflichtung.

Posch soll in Mainz mehr Spielpraxis in Hinblick auf die anstehende Fußball-WM sammeln. Bereits von 2016 bis 2023 stand der Defensivspieler bei der TSG Hoffenheim sowie deren Nachwuchsteams unter Vertrag, nun steht die Rückkehr in die Bundesliga an.

