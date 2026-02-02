Sky-Info: Kante-Wechsel zu Fenerbahce fix

Der Poker ist beendet! Fenerbahce hat sich nach exklusiven Sky Sport-Infos die Dienste von N’Golo Kante gesichert. Der französische Weltmeister von 2018 verlässt Saudi-Arabien und wechselt von Al-Ittihad in die Türkei.

Fenerbahce hat nie aufgegeben, nachdem bereits eine mündliche Einigung mit Kante bestanden hatte. Die Ablöse beträgt ca. vier Millionen Euro. Kante erhält einen Vertrag bis 2028 und wird in Kürze den Medizincheck absolvieren.

(skysport.de) / Bild: Imago