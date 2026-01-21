Offiziell: LASK verpflichtet neuen Innenverteidiger

Verstärkung für die Defensive des LASK: Die Linzer verpflichten einen Verteidiger aus den Niederlanden.

Wie die Tabellenzweiten vermelden, wechselt Innenverteidiger Xavier Mbuyamba mit sofortiger Wirkung in die ADMIRAL Bundesliga. Zuvor hatte Sky bereits vom Interesse der Linzer am nun ehemaligen Volendam-Profi berichtet. Zur Höhe der Ablösesumme gab es vorerst keine Angaben.

Der 24-Jährige kam in der laufenden Saison auf 16 Einsätze und ein Tor in der niederländischen Eredivisie. In seiner Jugend war Mbuyamba bereits beim FC Barcelona sowie beim FC Chelsea aktiv gewesen. Für die U21-Auswahl der „Blues“ lief Mbuyamba gleich 33-mal auf. In Linz erhält der 24-Jährige nun einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der vielversprechende Youngster musste zwischenzeitlich wegen Herzproblemen pausieren, 2024 wurde ihm laut niederländischen Medienberichten ein Defibrillator eingesetzt. In der Vorsaison führte Mbuyamba seinen Club als Schlüsselspieler in der 2. Liga zum sofortigen Wiederaufstieg, in der laufenden Spielzeit verlor er aber seinen Stammplatz.

Mbuyamba: Möglichkeiten beim LASK „sehr attraktiv“

„Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt. Außerdem zeichnet ihn seine Ruhe am Ball aus, er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden“, freut sich Sportdirektor Dino Buric über die Neuverpflichtung.

„Die Möglichkeiten des Vereins sind sehr attraktiv und die Ambitionen decken sich mit meinen Zielen, weshalb ich mich sehr auf diese neue Aufgabe freue“, erklärt Mbuyamba seinen Transfer nach Österreich.

