LASK steht vor Verpflichtung von neuem Innenverteidiger

Laut Sky-Informationen soll der LASK Xavier Mbuyamba von FC Volendam verpflichten. Der großgewachsene Innenverteidiger, der einst im Nachwuchs des FC Barcelonas spielte, soll die Abwehr von Dietmar Kühbauers Team verstärken.

Der 24-Jährige kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze und ein Tor in der niederländischen Eredivisie. Nach Stationen bei Barcelona, Chelsea und Volendam soll es für den Abwehrspieler jetzt zum LASK gehen.

(Red.) Bild: Imago