Sky-Info: Torhüter Casali findet neuen Klub

Laut Sky-Informationen unterschreibt Torhüter Tino Casali bis Saisonende bei Rot-Weiss Essen. Der Klub liegt in Deutschlands 3. Liga auf dem vierten Tabellenplatz und befindet sich im Aufstiegsrennen. Essen reagiert mit der Verpflichtung auf die Verletzung von Einser-Keeper Jakob Golz.

Der 30-jährige Casali wurde im vergangenen Oktober aufgrund der schwierigen Personal-Situation im Tor durch die Verletzungen von den Ersatztorhütern zum SCR Altach zurückgeholt. Die Trennung folgte im Jänner planmäßig.

Beitragsbild: GEPA