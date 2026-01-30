Nach BWL-Absage: Bachmann-Rückkehr nach England perfekt

Ex-ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann kehrt nach England zurück. Der 31-Jährige unterschreibt beim Drittligisten Leyton Orient.

Sky berichtete am Mittwoch bereits vom bevorstehenden Medizincheck. Dieser ist nun vollzogen, Bachmann unterschreibt leihweise bis Saisonende. Zuvor wurde die Leihe zum spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña abgebrochen. Der ehemalige Teamtorhüter absolvierte im Trikot der Spanier kein einziges Pflichtspiel.

Bachmann lehnt BWL-Wechsel ab

Im laufenden Wintertransferfenster war auch ein Wechsel in die ADMIRAL Bundesliga für den 31-Thema. Blau-Weiß Linz war stark an einer Verpflichtung interessiert. Bachmann lehnte ein Angebot bei den Linzern schlussendlich jedoch ab, stattdessen kam Ex-Salzburg-Keeper Nico Mantl leihweise bis Juni vom FC Arouca aus Portugal.

Bachmanns neuer Verein steht aktuell auf dem 18. Tabellenplatz in der League One. Bis 2028 steht der Niederösterreicher noch bei seinem Stammverein FC Watford unter Vertrag. Für die Londoner absolvierte der Keeper 138 Pflichtspiele, im ÖFB-Trikot lief er 14 Mal auf.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: Imago