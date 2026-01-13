Sky-Info: Sturm vor Verpflichtung von Schweizer Mittelfeldmann

Nach Sky-Informationen steht der SK Sturm Graz kurz davor, sich die Dienste von Ryan Fosso zu sichern. Der 23-jährige Schweizer wechselt demnach vom niederländischen Eredivisie-Klub Fortuna Sittard nach Graz.

Eine Einigung zwischen den Vereinen soll kurz bevorstehen: Die Ablösesumme liegt demnach bei knapp unter einer Million Euro.

Fosso wurde in der Jugend der Young Boys Bern ausgebildet, ehe er über den FC Vaduz den Schritt in die Niederlande zu Fortuna Sittard machte. Beim SK Sturm soll der defensive Mittelfeldspieler den Abgang von Tochi Chukwuani kompensieren, der kürzlich zu den Glasgow Rangers wechselte.

(Red.) / Bild: Imago