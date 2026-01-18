Sky-Info: RB Leipzig will Gladbach-Star holen

RB Leipzig will nach exklusiven Sky Sport Informationen Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach verpflichten. Der 23-Jährige ist für den Sommer das Top-Transferziel bei den Sachsen.

Die RB-Verantwortlichen – darunter auch Jürgen Klopp – würden Reitz gerne als Ersatz für Kevin Kampl (Karriereende) und Xaver Schlager holen. Schlagers Vertrag in Leipzig läuft aus, der Österreicher könnte den Verein ablösefrei verlassen.

Reitz, der bislang alle Pflichtspiele in dieser Saison für die Fohlen absolvierte, hat in Gladbach im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion sind am Mittelfeldspieler dran.

(skysport.de/Florian Plettenberg & Philipp Hinze) / Foto: IMAGO