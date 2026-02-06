WAC verpflichtet Roter Stern-Talent Djuric
Ein neuer Linksverteidiger für den Wolfsberger AC! Die Wölfe verpflichten David Djuric von Roter Stern Belgrad.
Der 1,74m große Linksfuß durchlief die Nachwuchsabteilung der Belgrader und war im Herbst an Graficar Belgrad verliehen. Beim serbischen Zweitligisten kam Djuric im Herbst auf 15 Einsätze. Damit finden die Lavanttaler einen neuen Ersatzspieler für Rene Renner auf der linken Abwehrseite.
Bild: Imago