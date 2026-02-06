Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: Wolfsberger AC

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Wolfsberger AC, zusammengestellt von Sky-Redakteur Labinot Spahiu.

Transfers

Zugänge

Jonas Hildebrandt (Co-Trainer)

David Sencar (Individualtrainer)

Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt/Leihe)

Emin Kujovic (1. FC Köln/Leihe)

David Djuric (Roter Stern Belgrad)

Marlon Morgenstern (vereinslos/zuletzt Hertha BSC II)

Abgänge

Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor)

Godwin Agbevor (NS Mura/Leihe)

Mickael Dosso (Al-Khor/Leihe)

Vorbereitung

Klassischer Start in die Vorbereitung beim WAC: Eisige Trainingsplätze im Lavanttal, deshalb die Lauftests und ersten Trainingseinheiten am Kunstrasen in St. Andrä. Mit dabei: Jonas Hildebrandt, der zweite Co-Trainer neben Hannes Jochum und mit David Sencar ein Individualtrainer, damit Spieler noch gezielter aufgebaut und verbessert werden können. Dafür war einer nicht mehr mit der Mannschaft am Start: Chibuike Nwaiwu. Der Nigerianer verließ das Wolfsrudel Richtung Türkei und wechselte für eine Rekordablöse von fixen 5,5 Millionen Euro zu Trabzonspor. Ein herber Verlust für die Wolfsberger, denn „Chippi“ zu ersetzen wird eine mehr als schwere Aufgabe – da muss man wohl als Kollektiv besonders in der Defensive noch näher zusammenrücken. Nach dem ersten Testspiel gegen Regionalligist ATUS Velden (8:0-Sieg) ging es für die Mannschaft zehn Tage nach Jerez (Spanien) ins Trainingslager, wo drei weitere Testspiele folgten. Bei bestem Herbstwetter fing dort die harte Trainingsphase an. Mit dabei drei Youngsters aus der zweiten Mannschaft (Kristupas Cepulis, Michael Schweiger, Thomas Schandl), gefehlt haben Ryan Ogam und Tochukwu Raymond. Das erste Testspiel in Spanien ging mit 0:2 gegen Diósgyőri VTK verloren, dafür gewann man gegen Metalist Kharkiv und Incheon United jeweils mit 1:0. Danach ging es wieder retour nach Wolfsberg, wo vor dem Cup-Spiel gegen Red Bull Salzburg noch ein Testspiel gegen NK Aluminij stattfand und mit 3:2 gewonnen wurde.

Das Cup-Viertelfinale gegen Red Bull Salzburg ging knapp mit 0:1 verloren, auch wegen einer durchaus strittigen Roten Karte gegen Mamadou Diabaté in der 19. Minute. Die Leistung der Wölfe war vor allem in der ersten Hälfte allerdings nicht die beste, dafür hat man in der zweiten Hälfte durchaus eine couragierte Leistung auf dem Platz geboten. Am Ende steht aber die Niederlage und das Aus für den Titelverteidiger. Damit gilt nun der volle Fokus der Liga und dem großen Ziel: Meistergruppe.

Bitter für den WAC ist der Ausfall von Routinier Markus Pink, der sich am Mittwoch beim Training das Innenband gerissen hat, mehrere Monate ausfallen und frühestens zum Saisonfinish im Mai wieder zum Einsatz kommen könnte. Mit Jessic Ngankam hat man wohl den von Trainer Atalan gewünschten Spielertypen geholt. Der pfeilschnelle Deutsch-Kameruner wird bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehen und bringt neben seiner Schnelligkeit auch die nötige Wucht mit.

Anm.: Der Deadline-Day im Lavanttal sorgt erneut für Spektakel. Vergangene Saison holte man im Winter mit Alessandro Schöpf einen Kapazunder, in dieser Saison mit den Leihen von Jessic Ngankam und dem Mittelfeldspieler Emin Kujovic zwei interessante Fußballer. Kujovic war vermutlich nicht die „Einser“-Option, dennoch ist der WAC wohl ein guter Fit für den 21-Jährigen. Zudem hat man mit David Djuric einen jungen Linksverteidiger von Roter Stern Belgrad verpflichtet, der langfristig gesehen, das Geschehen auf der Außenbahn übernehmen könnte. Dazu stoßen wird wohl auch Marlon Morgenstern. Ein in Österreich unbeschriebenes Blatt, aber der Innenverteidiger glänzte mit einer guten Physis und Kopfballstärke bereits bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffte Morgenstern nicht, Verletzungen hinderten ihn vor dem nächsten Schritt. Sollte er verletzungsfrei bleiben, dann ist das ein sehr mutiger, aber guter Schritt des WAC, dem 25-Jährigen eine Chance zu geben.

„Rising Stars“

Neben Erik Kojzek, der mit seinen 20 Jahren definitiv das Potential für mehr hat, sticht Marco Sulzner aktuell wohl am meisten hervor. Der 22-Jährige kommt immer besser rein, machte auch in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und könnte sich im Laufe der restlichen Saison in die Startelf arbeiten.

Ankick-Tipps

Mit Dejan Zukic, Nikolas Polster und Alessandro Schöpf hat der WAC gleich drei Spieler unter den besten neun Punktesammler. Also wer das Geld über den Winter gehortet hat, sollte sich einen der drei Spieler schnappen! Für die Sparfüchse unter uns: Marco Sulzner, etwas über eine Million auf Ankick wert, also zuschnappen wer kann!

Wunschelf/Mögliche Startelf

Spielanlage

Die Viererkette ist wieder en vogue! Nachdem das Trainerkarussell im Herbst in Wolfsberg vorbeischaute und länger blieb, setzt Atalan auf ein variables 4-3-1-2. In der Vorbereitung brachte man allerdings auch die Dreierkette zum Einsatz. Sie wollen so flexibel wie möglich agieren, je nach Gegner zwischen Dreier- und Viererkette einsetzen. Alles in allem gilt eins: Intensität auf dem Platz zeigen.

Prognose Vereinsredakteur

„Mit dem Rücken zur Wand“? Der Wolfsberger AC muss wahrscheinlich in den ersten beiden Ligaspielen nach der Winterpause voll punkten, um, bei dem Gerangel um den Strich, nach der 22. Runde „oben“ zu stehen. Die Schnittpartien gegen den GAK und Blau-Weiß Linz müssen erfolgreich absolviert werden, denn danach geht es in die Duelle mit Rapid und Sturm, ehe es in der letzten Runde des Grunddurchgangs das große Wiedersehen mit Didi Kühbauer und dem LASK geht. Eins lässt positiv stimmen: Gegen den GAK hat man seit deren Wiederaufstieg immer (torreich) gewonnen, Rapid ist aktuell ein Schatten ihrer selbst und Sturm liegt den Wolfsbergern, wenn man die letzten Spiele beobachtet hat. Dennoch darf man nicht vergessen: Mit Chippy Nwaiwu hat man den besten Spieler abgegeben, zudem kommt die Verletzung von Markus Pink kurz vor dem Bundesliga-Restart zu einem schlechten Zeitpunkt. Pink hat sechs der 25 geschossenen Tore in dieser Bundesliga-Saison erzielt, ist auf und neben dem Platz ein Führungsspieler. Mit Jessic Ngankam wurde ein Stürmer geholt, der den Unterschied machen kann, die von Atalan gewünschte „Holding Six“ kam in Form von Emin Kujovic, auch wenn er wohl nicht die erste Wahl war. Dazu verpflichten die Wölfe mit David Djuric und Marlon Morgenstern zwei Verteidiger, die bestimmt Eingewöhnungszeit brauchen.

Es wird ein wahrer Kampf um den Einzug die Meistergruppe, man muss wohl über die 100% gehen, vielleicht einen Lauf starten. Sollte es die Qualifikationsgruppe werden, sehe ich den WAC ganz vorne dabei. Wird es die Meistergruppe, ist von Platz 4-6 alles möglich.

Tipp Endplatzierung

zwischen Platz 4-7