Wie Sky Sport erfuhr, hat Dejan Ljubicic den obligatorischen Medizincheck beim FC Schalke 04 erfolgreich absolviert.

Der Ex-Rapid-Kapitän unterschreibt in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2028. Beim Schalke-Duell gegen Kaiserslautern war der neunfache ÖFB-Teamspieler bereits im Stadion anwesend.

Ljubicic-Transfer bald offiziell

Für Ljubicic zahlt Schalke 750.000 Euro an fester Ablöse an Zagreb plus 250.000 Euro an möglichen Bonuszahlungen. Die Verkündung des Transfers soll zeitnah erfolgen. Sky berichtete bereits zuvor über den bevorstehenden Deal. Er spielte zuletzt bei Zagreb keine Rolle mehr und soll zuvor bereits gute Gespräche mit Miron Muslic geführt haben.

(sport.sky.de/Red).

Beitragsbild: Imago.