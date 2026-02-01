Der SK Rapid hat ein weiteres Angebot für Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla abgelehnt. Nachdem zuletzt Avancen aus Bollas Heimat Ungarn abgeblockt wurden, realisiert sich nun auch kein Transfer nach Italien.

Nach Sky-Informationen gab der italienische Erstligist Udinese Calcio ein Angebot für den Ungarn ab. Dabei handelte es sich um eine Leihe bis zum Ende der Saison mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von zwei Millionen Euro.

Rapid will Bolla zumindest bis Sommer halten

Zuletzt wurde auch ein Angebot von Ferencvaros Budapest für den Defensivspieler abgelehnt (Sky berichtete). Vor dem Cup-Spiel gegen Ried beteuerte Sportchef Markus Katzer, dass Bolla den Verein nicht im Winter verlassen werde. Ein schriftliches Angebot des ungarischen Topklubs haben die Hütteldorfer in den vergangenen Tagen bereits abgelehnt. Im kommenden Sommer scheint ein Verkauf jedoch weiter nicht ausgeschlossen.

Der 34-fache ungarische Nationalspieler steht bei Rapid noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Für Grün-Weiß stand der Verteidiger in 73 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er vier Tore erzielen und fünf Vorlagen beisteuern konnte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA