Sky-Info: Rapid lehnt erstes Angebot für Bolla ab

Der SK Rapid will Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla in diesem Winter-Transferfenster nicht ziehen lassen. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Markus Katzer am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem ÖFB-Cup-Viertelfinal-Spiel gegen Ried.

„Bendi ist absoluter Stammspieler und sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob für solche Spieler ein Wintertransfer der richtige Schritt ist“, sagt Katzer auf Nachfrage.

Nach Sky-Informationen will Ferencváros Budapest den 34-fachen ungarischen Nationalspieler unbedingt verpflichten. Ein erstes schriftliches Angebot haben die Hütteldorfer bereits abgelehnt. Im kommenden Sommer scheint ein Verkauf jedoch nicht ausgeschlossen zu sein. Bolla steht bei Rapid noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Artikelbild: GPEA