Lange hat der VfL Wolfsburg im Wintertransferfenster nach einem Innenverteidiger Ausschau gehalten und am Deadline Day mit Jonas Adjetey vom FC Basel Vollzug melden können.

Eigentlich hatten die Wölfe aber einen anderen Kandidaten auf dem Schirm. Nach exklusiven Sky-Sport-Informationen hat der VfL im Januar ein Angebot über mehr als zehn Millionen Euro für Bremens Kapitän Marco Friedl abgegeben. Gespräche mit dem Spieler haben auch stattgefunden, allerdings hat sich der ÖFB-Verteidiger bewusst für einen Verbleib in Bremen entschieden.

Friedl-Vertrag läuft bis 2028

Werder steht aktuell nach zehn sieglosen Spielen in Folge auf Platz 15 der Tabelle und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Der Kapitän, der bereits seit 2019 an der Weser spielt, wollte das Schiff, speziell in dieser Situation, nicht verlassen und ist davon überzeugt, mit Werder die Kehrtwende zu schaffen. Friedls Vertrag in Bremen läuft noch bis 2028.

