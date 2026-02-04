Vienna verstärkt sich mit Mittelfeldmann vom FC Bayern

Zweitligist First Vienna FC verstärkt sich mit einem jungen Mittelfeldspieler vom FC Bayern München II.

Max Mergner wechselt aus München zu Österreichs ältestem Fußballverein. Der 19-Jährige unterschreibt bei der Vienna einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf eine weitere Saison und soll das Zentrum der Vienna langfristig verstärken.

Das sagt Vienna-Cheftrainer Hans Kleer zum Transfer: „Mit Max haben wir einen jungen, technisch versierten und spielstarken Mittelfeldspieler verpflichtet, der großes Potenzial mitbringt und auch menschlich hervorragend ins Team passt. Im Trainingslager hat er seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt. Bei uns erhält er nun die Chance, seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball zu machen und sich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg gemeinsam mit der Vienna gehen möchte.“

Max Mergner über seinen Wechsel zu den Döblingern: „Die Gespräche mit der Vienna waren von Anfang an sehr überzeugend. Der Verein hat eine große Tradition und einen klaren Plan für meine Entwicklung. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, das Team und die Fans – und darauf, hier meine nächsten Schritte zu machen.“

Bild: Imago