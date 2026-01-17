Vertrag aufgelöst: Ex-Austrianer verlässt Lausanne

Der ehemalige Austria Wien-Außenspieler Manuel Polster und Lausanne-Sport lösen den Vertrag einvernehmlich auf. Das haben die Schweizer am Freitag bekanntgegeben.

Polster wechselte im Sommer 2024 von der Austria in die Schweiz, kam bei Lausanne aber kaum zum Zug und spielte nur 15 Spiele. In der Hinrunde dieser Saison wurde er zum Schweizer Zweitligisten Stade Nyonnais verliehen, wo der 23-Jährige neun Partien absolvierte.

Der gebürtige Wiener wechselte in der Jugend von der Akademie St. Pölten zum VfL Wolfsburg, 2021 folgte der Transfer zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, ehe es im Sommer 2022 nach Wien-Favoriten ging, wo Polster 57 Pflichtspiele absolvierte und zehn Scorerpunkte erzielte.

Bild: GEPA