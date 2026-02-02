Trotz Mateta-Verbleib: Neue Offensivkraft für Glasner

Glasner-Klub Crystal Palace hat den Transfer von Jørgen Strand Larsen perfekt gemacht. Der norwegische Stürmer wechselt für eine klubinterne Rekordsumme von bis zu 55 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers nach London. Der Deal wurde unabhängig vom geplatzten Wechsel von Jean-Philippe Mateta zur AC Milan finalisiert.

Der 24-jährige Norweger verlässt damit den aktuellen Tabellenletzten der Premier League nach nur 18 Monaten. In der vergangenen Saison erzielte Strand Larsen 14 Ligatore und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Wolves unter Trainer Vítor Pereira den Klassenerhalt schafften. In der laufenden Spielzeit kam er bislang allerdings nur auf einen Treffer.

Für Crystal Palace ist es bereits der zweite Transferrekord in diesem Winter. Zuvor hatte der Klub bereits Brennan Johnson von Tottenham Hotspur verpflichtet. Mit Strand Larsen verstärken die Londoner gezielt ihre Offensive für die Rückrunde.

Der Transfer wurde nicht durch die zuletzt aufgekommene Unsicherheit rund um Jean-Philippe Mateta beeinflusst. Der Wechsel des französischen Nationalspielers zur AC Milan platzte am Deadline Day nach weiteren medizinischen Untersuchungen. Mateta bleibt somit bei Crystal Palace und soll künftig gemeinsam mit Strand Larsen die Offensive der „Eagles“ bilden.

Darüber hinaus hat Palace kurz vor Transferschluss ein Angebot über rund 23 Millionen Euro für Everton-Flügelspieler Dwight McNeil abgegeben, das von den „Toffees“ akzeptiert wurde. Ein sogenanntes Deal Sheet wurde rechtzeitig eingereicht, sodass der Transfer auch nach dem offiziellen Ende des Transferfensters abgeschlossen werden kann.

(SID) / Artikelbild: Imago