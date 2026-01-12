Vienna löst Vertrag mit Djuricin auf

Der First Vienna FC und Marco Djuricin haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das gibt der Zweitligist am Montag bekannt.

Der 33-jährige Stürmer kam im Sommer 2025 vom SV Stripfing zur Vienna und absolvierte in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele im blau-gelben Trikot. Dabei gelangen dem Angreifer zwei Treffer.

Djuricin hatte in seiner Karriere bereits zahlreiche Station in Österreich und im Ausland. Die meisten Partien absolvierte er für die Wiener Austria (53 Spiele/19 Tore). Weiters lief er unter anderem für Hertha BSC, Red Bull Salzburg, FC Brentford, Karlsruher SC, Ferencvaros Budapest, Sturm Graz und Grasshopper Club Zürich auf.

Artikelbild: GEPA