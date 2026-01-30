Offiziell: Koller wechselt von Altach zu Sturm Graz

Sturm Graz verpflichtet Paul-Friedrich Koller vom SCR Altach. Das geben die Steirer am Freitag offiziell bekannt – Sky berichtete zuvor.

Der 23-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Koller absolvierte in der laufenden Spielzeit insgesamt 20 Pflichtspiele für die Altacher, in denen ihm ein Tor gelang und in denen er gemeinsam mit seinen Kollegen die nach Gegentoren beste Defensive der Liga bildete.

Parensen: „Erfüllt gesuchtes Profil optimal“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Durch den langfristigen Ausfall von Dimitri Lavalee wollten wir unsere Defensive mit einem weiteren Linksfuß ergänzen. Paul Koller ist ein junger Verteidiger mit großem Potenzial, der Zweikampfstark agiert und über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt. Er erfüllt das von uns gesuchte Profil optimal, hat in Altach bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist und wird unserer Defensive eine weitere Option verleihen. Wir freuen uns, Paul in Graz begrüßen zu können und darauf, ihn im Sturm-Trikot zu sehen.“

Geht Horvat? Kommt Koller? – Das sagt Parensen

Koller: „Schritt zu österreichischem Topklub“

Paul-Friedrich Koller betont: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm liefen bereits über einen längeren Zeitraum und haben mir ein hervorragendes Gefühl vermittelt. Dementsprechend war für mich klar, dass ich diesen Schritt zu einem österreichischen Topklub gehen will. Ich freue mich, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, ein erfolgreiches Frühjahr zu spielen.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red./SK Sturm Graz) / Bild: SK Sturm Graz